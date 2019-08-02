Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене

Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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«Во втором эпизоде ​​персонаж Эмили Уотсон посещает партийного работника, и он ей говорит, что никаких проблем нет. После этого следует сцена, в которой мы видим, что он звонит по телефону и пытается заставить чиновников позволить ему отменить парад 1 мая в Минске из-за загрязнения воздуха, но они не позволяют. Он ничего не может с этим сделать и отправляется на парад сам», — сказал кинематографист. Он добавил, что эта глава в истории Чернобыля является абсолютно правдивой.

Мэйзин вспомнил, что в Киеве и Минске 1 мая состоялись парады, на которых люди, включая детей, вышли на улицу, не подозревая, что в воздухе распространяется радиация. Сценарист признался, что жалеет из-за того, что сцену пришлось удалить из сериала.

В июне Мэйзин объяснил причину искажения некоторых исторических фактов в картине. Он отметил, что нарушение реальной хронологии связано с тем, что создателям сериала нужно было уместить события двух лет в пять часов экранного времени. По его словам, сценаристы решили отступить от реальной последовательности событий, руководствуясь желанием продемонстрировать зрителям как можно больше самой истории.

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