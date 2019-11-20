Гай Германика обвинила Собчак в образе жизни свиньи из-за отношения к сексу

Режиссер Валерия Гай Германика поспорила с бывшем кандидатом в президенты России Ксенией Собчак об абортах. В интервью, опубликованном на YouTube, кинематографист посчитала медицинскую процедуру нарушением права на жизнь.

«Самые вонючие, мерзкие, гниющие когти апокалипсиса на мой взгляд. Это чудовищный, животный образ жизни, ты в рамках свиньи живешь, если позанималась сексом, у тебя порвался презерватив, ты пошел утилитарно сделал аборт, сука, вышел и дальше то же самое у тебя происходит», — заявила она.

Германика отказалась рассуждать об изнасилованных женщинах, пожелавших сделать аборт.

35-летняя Валерия Гай Германика известна по фильмам «Девочки» и «Все умрут, а я останусь», а также по сериалу «Школа».

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