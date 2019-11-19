Михалков раскрыл идеологию с русским кодом и нашел способ избежать проблем

Советский и российский режиссер, актер и сценарист Никита Михалков расколол русский культурный код, понял идеологию и вспомнил совет, который помогает избегать огромного количества проблем. Об этом он рассказал в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», опубликованной на YouTube.

«Культурный код в период глобализации — я вообще не понимаю, что это такое. Глобализация — усреднение всего. Какой может быть культурный код, если он весь усреднен, превращен в интеллектуальный, культурный "Макдоналдс". Не может быть никакого культурного кода в период глобализации, все приведено к общему знаменателю», — отметил Михалков.

По словам режиссера, идеология — договоренность людей о том, по каким законам им жить. «Важно не как жить, а зачем жить», — добавил кинематографист.

«Мама моя говорила: "Никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живет лучше, суди о своей жизни по жизни тех, кто живет хуже. Их намного больше, и ты избежишь огромного количества проблем". И это, кстати говоря, и было, и есть та самая русская идеология. Как раз тот самый русский код», — резюмировал Михалков.

В сентябре Никита Михалков разочаровался в «Оскаре», а в конце 2018 года обиделся на любовь российских зрителей к западному кино.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!