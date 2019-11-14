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На Украине в фильме о Путине замазали лицо Михалкова

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Никита Михалков

На Украине при показе документальной картины «Свидетели Путина» прокатчик замазал лицо российского режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает «Би-би-си» в четверг, 14 ноября.

Отмечается, что кинематографист входит в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Режиссер документального фильма о российском президенте Владимире Путине Виталий Манский подтвердил эту информацию и добавил, что ему жаль, что лицо Михалкова было замазано. «На этом лице есть очень важное для фильма выражение глаз, его реакции, его неискренность — не случайные вещи, и очень работающие на драматургию картины», — сказал он.

Произошедшее Манский назвал игрой «все понимающих людей по соблюдению неких имеющих малый смысл правил», а требование замазывать изображение тех, кто угрожает национальной безопасности Украины, — абсурдным и смешным. «Но имеем то, что имеем», — заключил режиссер.

О том, что Михалкова внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, стало известно в январе 2018 года. Тогда в перечень врагов страны также попали рэпер Баста, бывший солист поп-группы Hi-Fi Митя Фомин и телеведущий Дмитрий Шепелев.

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