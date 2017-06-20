Режиссер «Школы» Гай Германика снимет «околоправославное духовное кино»

Российский режиссер Валерия Гай Германика собирается снять фильм «Мысленный волк». Об этом она рассказала во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино в Министерстве культуры России, передает ТАСС во вторник, 20 июня.

«Я хотела снять околоправославное, духовное кино», — заявила она.

Сценарий ленты написал Юрий Арабов. Проект претендует на господдержку.

«Тема Арабова — как страхи объединяют людей. Моя тема — это одиночество человека. Кино о духовности может снять только человек, который живет духовной жизнью. Я эту тему изучаю шесть лет», — добавила Гай Германика.

Главные роли должны исполнить Ксения Раппопорт и Агния Кузнецова. Картина будет исследовать взаимоотношения матери и дочери.

«В фильме много юмора, загадок, вопросов без ответа. Героиня очень мне любопытна и совсем не близка: она считает, что своей дочери не может ничего передать, кроме таланта и желания жить», — отметила режиссер.

Валерия Гай Геманика известна такими лентами, как «Все умрут, а я останусь» и «Да и да», а также сериалом «Школа».