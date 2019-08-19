Собчак раскрыла способ читать тайные страхи звезд по фотографиям

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как многие знаменитости, не задумываясь, демонстрируют тайные страхи в публикациях в соцсетях. Своими соображениями она поделилась в Instagram.

По словам Собчак, будучи главредом журнала SNC она придумала рубрику, в которой психолог разбирал Instagram-аккаунты светских персонажей. «Мои подозрения были подтверждены — большинство "светских" знакомых, если их инста связан не с работой, а с досугом, выставляют то, чем хотят похвастаться, но на самом деле то, чего у них нет», — пришла к выводу Собчак.

«Сразу видно — кто просит прокомментировать свои ноги, значит сильно озабочен своей фигурой», — подчеркнула она. Ведущая отметила, что известные люди беспокоятся не только о том, как подписчики воспринимают их внешность. Некоторые публикуют списки прочитанных книг, чтобы показаться умными, заключила она.

Материалы по теме «С ним нельзя было прийти обсудить всякие шахеры-махеры» Ксения Собчак о судьбе своего отца, бандитском Петербурге и прошлом Путина

В пример Собчак привела собственное видео с яхты, которым она сопроводила пост. По ее словам, хотя она якобы находится на яхте, на самом деле в момент публикации она работает. При этом съемки проходили на чужой яхте, а «ноги сняты так, чтобы казаться длиннее». «За каждым фото — месседж. Но совсем не тот, который на фото. Смотрите за фото», — заключила телеведущая.

Ранее Ксения Собчак заявила, что может вести себя нормально, но это очень скучно. По ее словам, от излишней правильности человек в итоге перестает быть собой.

Ксения Собчак — дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, журналистка и телеведущая. В мае была назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», входящего в медиахолдинг «Газпром-медиа». Руководила редакцией журнала SNC, а также была главным редактором в LʼOfficiel. В настоящее время также ведет канал на YouTube, на котором выходит шоу «Осторожно, Собчак!»

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!