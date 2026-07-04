Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:33, 4 июля 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о достигнутых результатах после переговоров в Анкоридже

Посол Украины Стефанишина: Переговоры в Анкоридже дали четкое понимание границ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Переговоры президентов России и США в Анкоридже дали четкое понимание границ возможных договоренностей, которые не противоречат интересам Киева. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью «Укринформ».

Она сказала, что после Анкориджа и большого количества раундов консультаций с Москвой на разных уровнях появилось четкое понимание границ возможных договоренностей. По ее словам, они не противоречат интересам Украины. Стефанишина отметила, что сейчас ключевой вопрос — это путь, по которому страны будут двигаться к завершению конфликта. Кроме того, она выделила, что важно, какой в дипломатическом процессе будет роль Госдепартамента США и Белого дома и кто именно будет лидером в переговорном процессе. Также она сказала, что большое значение имеет и то, какое место в общей архитектуре безопасности займут нынешние дипломатические усилия.

«Мы сейчас говорим именно о пути к этой цели, а не о готовом плане из 28 или скольких пунктов или о требованиях передать кому-то Донецкую область. Здесь уже есть ясность», — заявила посол.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной ровно с той точки, на которой они остановились.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли значение освобождения Константиновки

    Медведев порассуждал о будущих переговорах между Ираном и США

    Житель российского региона помогал Украине в планировании ракетно-бомбовых ударов

    Колумбийский новичок «Зенита» рассказал о процессе изучения русского

    Немецкий политик предрек выход США из НАТО

    Медведев рассказал о ядерном и термоядерном оружии Ирана

    Медведев назвал санкции против России незаконными

    Войну с США назвали тяжелейшим испытанием для Ирана

    Стало известно о причинах розыска приставами сына лидера ДДТ Шевчука

    ВС России начали применять FPV-дрон «Изделие-98»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok