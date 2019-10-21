У Бузовой нашли квартиру за 120 миллионов рублей

Артистка и телеведущая Ольга Бузова приобрела квартиру площадью 200 квадратных метров. Об этом сообщает Super.ru.

По информации издания, речь идет о квартире стоимостью 120 миллионов рублей в новом доме в районе Мосфильмовской улицы (район Раменки, Западный административный округ). В ближайшее время телеведущая планирует приступить к ремонту новой квартиры.

В конце прошлого года Бузова объяснила поклонникам, почему живет в съемной квартире: по словам артистки, она решила сначала купить жилье своей матери. О планах по покупке собственной квартиры Бузова заговорила в начале 2019 года. Тогда телеведущая призналась, что продолжает арендовать жилье, но рассчитывает приобрести идеально подходящую ей квартиру.

5 сентября 2019-го бывший муж Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов выставил на продажу 1000-метровый загородный дом в поселке «Соловьиная роща», ранее принадлежавший супругам.

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