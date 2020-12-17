Визажистка поделилась ужасом работы с Бузовой

Визажистка Эльмира Первакова, делавшая макияж певице Ольге Бузовой во время ее концерта в Казани, рассказала об ужасах работы с ней. Своей историей россиянка поделилась в Instagram.

По ее словам, с Бузовой она сотрудничала один раз около трех лет назад. Визажистка согласилась накрасить исполнительницу бесплатно ради портфолио и совместной фотографии. Изначально организатор попросил Первакову приехать в гостиничный номер к певице, однако на месте выяснилось, что Бузова планировала краситься в гримерке концертного зала. Там визажистка ждала ее около двух часов.

После того, как Бузова приехала на макияж, она категорически отказалась воспользоваться высоким барным стулом и попросила «нормальное» кресло. Из-за этого Перваковой пришлось красить ее в неудобной позе, стоя на коленях. В процессе работы певица не отрывалась от телефона, в связи с чем визажистка пожаловалась на невозможность покрасить ее нижнее веко.

Кроме того, в это время Бузова пила алкогольный напиток и курила кальян, выдыхая клубы дыма в лицо мастера по макияжу. «Лично я не курю и ощущать запах любого табака для меня мучение, но, безусловно, меня никто не спрашивал», — призналась Первакова. Визажистка добавила, что ей было запрещено напрямую общаться с исполнительней, при этом та говорила о ней исключительно в третьем лице.

Когда бьюти-блогерша закончила делать макияж, Бузова отказалась сделать с ней селфи, объяснив в грубой форме, что хочет побыть одна. Перваковой пришлось стоять в живой очереди со всеми поклонниками и репортерами, чтобы получить фотографию с ней для портфолио. После концерта продюсер предложил Перваковой стать личной визажисткой певицы и ездить с ней по всем городам во время тура, так как Бузовой очень понравился макияж. Однако она отказалась и с тех пор зареклась красить звездных клиентов.

«Я ценю уважительное отношение к людям. Особенно к тем, кто оказывает мне какие-то услуги. И этого жду в ответ. Поэтому я лучше накрашу сто своих любимых, благодарных, тактичных клиентов, чем одну О. Б. [Ольгу Бузову]», — заключила визажистка. К посту она прикрепила несколько фотографий, на которых видно, что Бузова действительно сидит в низком кресле, смотрит в экран телефона и держит в руках трубку кальяна.