Внешность мужчины после ботокса стала предметом споров в сети

Мужчина сделал инъекции ботокса, поделился результатом в соцсетях и разочаровал подписчиков. Соответствующие посты появились в его TikTok-аккаунте.

Блогер Карлос Перейра (Karlos Pereira) опубликовал видео, в которых показал, как омолодилось его лицо после процедуры. В первом посте он продемонстрировал фанатам, куда мастер вводит ему уколы препарата, чтобы разгладить морщины. На втором ролике мужчина запечатлел себя через пять дней после посещения косметолога: на кадрах видно, что складки на его коже разгладились.

По словам Перейра, он остался доволен результатом инъекций. Ролик с его преображением набрал 850 тысяч просмотров.

Некоторые подписчики раскритиковали новую внешностью мужчины. «Не делайте такое с собой», «На первых видео у него хотя бы были эмоции», «До процедуры он выглядел лучше», «Из-за ботокса ты потерял свою индивидуальность», — высказывались они.

Другие юзеры, в свою очередь, восхитились внешностью Перейра. «Вау, красивый», «Отличный результат!», «Вы очень помолодели!» — писали комментаторы.

Ранее в январе журналисты The Sun раскрыли имена знаменитостей с пластикой и ботоксом. Среди них оказались американская актриса Кортни Кокс, британская певица Тулиса Контоставлос, а также предпринимательница Ким Кардашьян. При этом некоторые из них заявили, что пожалели о сделанных операциях.