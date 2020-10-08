Сбросившую 18 килограммов в изоляции модель осудили за рекламу вредных инъекций

Звезду реалити-шоу и популярную плюс-сайз-модель Джемму Коллинз (Gemma Collins) обвинили в пропаганде вредного для здоровья способа похудеть. Об этом сообщает Daily Mail.

В своем Instagram-аккаунте знаменитость рассказала, что сбросила около 18 килограммов во время самоизоляции после того, как начала использовать специальные инъекции для снижения веса. Их стоимость составляет 250 фунтов стерлингов (24 250 тысяч рублей).

По словам Коллинз, она предварительно проконсультировалась со своим лечащим врачом и он заверил ее в пользе таких уколов. Отмечается, что девушка не упомянула, что описанный пост был пиар-акцией, за что была подвергнута критике в сети.



Как сообщает издание, звезда рекламировала препарат компании SkinnyJab, которую несколько раз обвиняли в продаже рецептурных средств, используемых только для лечения больных сахарным диабетом второго типа и ожирением, не по назначению. Жалобы выдвигало Управление по стандартам рекламы Великобритании (The Advertising Standards Authority, ASA).

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Согласно материалу, ASA принудил SkinnyJab удалить все рекламные публикации сразу же после того, как выяснилось, что бренд манипулирует пользователями, используя их комплексы и неуверенность в себе ради продажи препаратов. Посты в Instagram, продвигаемые моделями и знаменитостями, гласили, что лекарство подавляет аппетит и помогает потерять до 12 килограммов за две недели.

Сама Джемма Коллинз пока никак не прокомментировала свои действия.



Ранее мошенники незаконно использовали имя герцогини Сассекской Меган Маркл в рекламе таблеток для похудения. Отмечается, что сразу на нескольких сайтах появилась реклама «таблеток Меган», которые якобы помогают сбросить вес без диет и изнурительных занятий в спортзале. Кроме того, злоумышленники опубликовали поддельное интервью с Маркл, в котором она якобы рассказывает об эффективности «чудо-средства».