Звезда реалити-шоу сбросила 22 килограмма и показала изменения во внешности

Звезда британского реалити-шоу The Only Way Is Essex Джемма Коллинз (Gemma Collins) показала изменения во внешности после похудения. По словам женщины, ей удалось сбросить более 20 килограммов, пишет The Mirror.

Снимок был сделан на кухне в доме участницы реалити. На фото Коллинз предстала перед поклонниками в элегантном зеленом платье. Участница телепроекта подчеркнула, что лишилась 22 килограммов лишнего веса.

В комментариях к публикации многие фанаты поддержали перемены в жизни Коллинз. Некоторые отмечали, что она стала лучше выглядеть. Другие подчеркивали, что избавление от лишнего веса позитивно скажется на ее здоровье.

По словам самой британки, она серьезно озаботилась вопросами своего здоровья в 2019 году: с тех пор звезда старается правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Коллинз уточняла, что у нее не слишком строгая диета, а помимо тренировок она пытается постоянно быть активной и двигаться. «Приятно влезать в одежду меньших размеров, но прежде всего приятно чувствовать себя здоровой», — рассказывала она.

Ранее Коллинз сообщала о намерении сделать пластическую операцию по уменьшению груди. Женщина пожаловалась на серьезные проблемы со спиной из-за большого веса груди.