Звезда реалити-шоу изменилась до неузнаваемости и удивила поклонников

Звезда австралийского реалити-шоу «Замужем с первого взгляда» (Married at First Sight) Мелисса Лукарелли (Melissa Lucarelli) кардинально изменила внешность, чем удивила многочисленных поклонников. Об этом сообщает Daily Star.

В 2019 году, во время съемок шоу, Лукарелли приходила на запись практически без макияжа. Девушка представала перед камерой в шерстяном вязаном джемпере с неряшливо уложенными волосами. Однако спустя пару лет она изменилась до неузнаваемости, превратившись в «королеву гламура», отмечают журналисты. Теперь 39-летняя телезвезда позирует для Instagram в облегающих фигуру платьях и носит яркий макияж. Кроме того, Лукарелли заметно похудела.

Ранее стало известно о том, что другая участница реалити-шоу Элизабет Собинофф (Elizabeth Sobinoff) сбросила 10 килограммов после того, как будущий супруг упрекнул ее в избыточном весе в день церемонии. 29-летняя героиня шоу сбросила лишний вес благодаря регулярным тренировкам в тренажерном зале и соблюдению диеты.