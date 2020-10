Участница свадебного шоу рассталась с мужем через два дня после церемонии

Участница британского свадебного шоу «Женаты с первого взгляда» (Married at first sight) Шарин Гирс (Shareen Geers) рассказала в финале сезона, что ее брак распался всего через два дня после церемонии. Об этом пишет The Mirror.

47-летняя женщина в разговоре с психологом программы заявила, что была раздражена, когда продюсеры передачи поставили ее в пару с 56-летним директором по продажам по имени Дэвид, который впоследствии стал ее мужем.

«Уже со второго дня я поняла, что между нами существует фундаментальная разница… Я живу настоящим. Я в настоящем, а он живет в страхе перед будущим и прошлым», — отметила звезда передачи. Она добавила, что рассталась с супругом, потому что уже через 48 часов поняла, что Дэвид не тот человек, с которым женщина хотела бы провести остаток жизни.

Дэвид и Шарин вошли в историю британского шоу как самая пожилая пара, которая когда-либо сходилась на шоу. Они поженились незадолго до того, как в Великобритании объявили карантин. О решении супругов развестись стало известно только во время выхода финальной серии сезона.