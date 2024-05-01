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16:47, 1 мая 2024Бывший СССР

На Украине призвали готовиться к прорыву фронта российскими войсками

Соскин: Украине следует подготовиться к прорыву фронта российскими войсками

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украине следует подготовиться к тому, что российские войска прорвут фронт. Об этом заявил экс-советник президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин на канале в YouТube.

По его словам, российские войска продолжают наступать, а у главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и нового генштаба не получается их сдерживать. «Из западного оружия что-то пришло, что-то не пришло, но мы видим, что Российская армия наступает и может прорвать фронт. Если они его прорвут, начнется массовая паника. Поэтому готовьтесь», — призвал Соскин.

Экс-советник отметил, что украинские погранвойска вместо защиты границы на Востоке отлавливают на Западе беззащитных людей, желающих покинуть страну. А глава государства Владимир Зеленский называет это европейской свободой и демократией, подчеркнул Соскин. Он предположил, что стремительное продвижение России на фронте будет сопровождаться ударами по инфраструктуре Украины.

Ранее Соскин заявил, что потеря города Часов Яра приведет к развалу всего фронта ВСУ.

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