Соскин: потеря Часов Яра приведет к развалу всего фронта ВСУ

Потеря города Часов Яра приведет к развалу всего фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале в YouТube.

«На фоне военных неудач, проламывания фронта — Сырский уже об этом заявил, что ситуация очень обострилась и вообще нехорошая. Если сейчас возьмут Часов Яр, то это все, дальше все — фронт рухнул», — рассказал бывший советник.

Соскин также подчеркнул, что главком ВСУ Александр Сырский не способен повлиять на ситуацию. Кроме того, он добавил, что новый пакет помощи США Киеву является незначительным и Украина продолжает испытывать дефицит необходимых ресурсов.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис выступил с аналогичным заявлением о возможном распаде обороны Украины потери контроля над Часовым Яром. Он также предположил, что поражение украинских сил на данном направлении откроет России возможность выйти на берег Днепра. По его мнению, интенсивные бои за данный населенный пункт приведут к изменению всей ситуации на линии фронта.