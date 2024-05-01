Российский военный бросил службу и был пойман
В Екатеринбурге задержали российского военного, который самовольно бросил службу и находился в федеральном розыске более полугода. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в оперативных органах.
Мужчину поймали в частном доме на улице Большой Конный полуостров. Задержанного обвиняют в самовольном оставлении воинской части. «В федеральном розыске он находился с августа прошлого года», — уточнил собеседник агентства.
Однако назвать конкретную воинскую часть и при каких обстоятельствах ее оставил дезертир источник URA.RU не сумел.
Ранее в Абакане российскому военному дали срок за самовольное оставление службы. Известно, что мужчина служил в Москве и уехал в Абакан, где через несколько месяцев его вызвали в военный комиссариат. Дезертира приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима.