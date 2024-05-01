Стало известно о задержках оформления посылок «Почты России»

ФТС сообщила о задержках оформления посылок «Почты России» из-за пошлин

Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о задержках оформления посылок «Почты России» из-за пошлин. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

Стало известно, что это связано с недостатком средств на лицевом счете АО «Почты России» для оплаты таможенных платежей. Сами задержки были зафиксированы с 30 апреля. «Проблемы возникают только с "платными" почтовыми отправлениями. По статистике доля таких посылок составляет не более 0,2 процента от общего количества ввозимых международных почтовых отправлений», — готовится в сообщении.

В ведомстве заверили, что все посылки будут оформлены сразу после поступления денежных средств на лицевой счет «Почты России» и подачи деклараций в таможню. В настоящий момент все сервисы ФТС работают штатно, а посылки без оплаты отправляются автоматически.

Ранее российская таможня рассказала о саботаже стран Балтии и Финляндии. По словам врио главы ФТС РФ Руслана Давыдова, данные страны ведут себя «безобразно» с точки зрения таможенных правил, создавая искусственные очереди.