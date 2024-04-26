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10:19, 26 апреля 2024Экономика

Российская таможня рассказала о саботаже стран Балтии и Финляндии

ФТС России: страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов на российской границе. Об этом рассказал врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов, пишет РИА Новости.

По его словам, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия ведут себя «безобразно» с точки зрения таможенных правил, создавая искусственные очереди. Так, на российско-литовской границе в пункте пропуска «Бурачки-Терехово» своей очереди, чтобы въехать в Россию, ожидают около двух тысяч автомобилей, отметил Давыдов. При этом за вчерашние сутки через границу пропустили только чуть больше ста машин, подчеркнул он.

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«Представляете, это 20 дней стоять в очереди. А там стоит и "скоропорт", там могут быть лекарства, там могут быть продукты первой необходимости», — объяснил врио главы ФТС. Он назвал такие действия «сознательной политикой удушения и саботажа» международной торговли. По словам Давыдова, таможенники соседних государств устраивают «итальянскую забастовку» — например, они сокращают число сотрудников с 20 до двух, пропуская за сутки гораздо меньше автомобилей, чем могли бы.

Ранее стало известно, что Литва возобновила закупки зерна в России после полугодичного перерыва — в феврале этого года было поставлено 12,2 тысячи тонн российского зерна на 1,95 миллиона евро. До этого последняя партия товара прибыла в страну в июле 2023-го. В то же время нарастила закупки российского зерна Латвия — 58,8 тысячи тонн зерна на 10 миллионов евро в феврале против 52,6 тысячи тонн на 8,7 миллиона евро в январе.

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