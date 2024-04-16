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05:32, 17 апреля 2024Экономика

Литва возобновила закупки одного товара в России после полугодичного перерыва

Литва возобновила закупки зерна в России после полугодичного перерыва

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Литва возобновила закупки зерна в России после полугодичного перерыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы.

В феврале этого года в Литву было ввезено 12,2 тысячи тонн российского зерна на 1,95 миллиона евро. До этого последняя партия товара прибыла в страну в июле 2023-го.

В целом страны ЕС приобрели в феврале 92,6 тысячи тонн российского зерна, потратив почти 17 миллионов евро.

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      Марина Совина
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