Литва возобновила закупки одного товара в России после полугодичного перерыва

Литва возобновила закупки зерна в России после полугодичного перерыва

Литва возобновила закупки зерна в России после полугодичного перерыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы.

В феврале этого года в Литву было ввезено 12,2 тысячи тонн российского зерна на 1,95 миллиона евро. До этого последняя партия товара прибыла в страну в июле 2023-го.

В целом страны ЕС приобрели в феврале 92,6 тысячи тонн российского зерна, потратив почти 17 миллионов евро.