Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:44, 8 апреля 2024Экономика

Поставки российского зерна в европейскую страну взлетели

VID: экспорт зерна из России в Латвию вырос на 39,8 процента в январе-марте

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По итогам января-марта 2024 года суммарные объемы экспорта российского зерна в Латвию выросли на 39,8 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 158,3 тысячи тонн. Об этом сообщает LSM со ссылкой на статистические данные Службы государственных доходов республики (Valsts ieņēmumu dienests, VID).

Для сравнения, за первые три месяца 2023-го российские аграрии отправили в Латвию 113,2 тысячи тонн зерновых. Таким образом, в годовом выражении показатель взлетел на 45,1 тысячи.

За указанный период объемы поставок российской кукурузы в европейскую страну выросли на 26,5 процента в годовом выражении, ржи — на 70,6 процента. При этом из РФ в Латвию не ввозились пшеница, пшенично-ржаная смесь и ячмень. В целом в январе-марте транзитом через республику перевезли в общей сложности 596,8 тысячи тонн российского зерна (плюс 78,9 процента).

Материалы по теме:
Российским алмазам объявили бойкот. Кто и зачем решил запретить драгоценные камни из России?
Российским алмазам объявили бойкот.Кто и зачем решил запретить драгоценные камни из России?
9 декабря 2023
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией. Как россиянам теперь открывать счета за границей?
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией.Как россиянам теперь открывать счета за границей?
26 февраля 2024

Несмотря на резкое увеличение объемов, доходы российских экспортеров от поставок агрокультур в Латвию в январе-марте 2024-го, напротив, снизились на 6,2 процента и опустились до уровня в 27 миллионов евро, уточнили в ведомстве.

Ранее с предложением полностью запретить ввоз российского зерна на территорию Евросоюза (ЕС) выступил глава Министерства транспорта Латвии Каспарс Бришкенс. Он также призвал ограничить транзит этих видов агропродукции из РФ через республику в европейские страны.

Со схожим предложением выступил и глава парламентского комитета Литвы по делам деревни Викторас Пранцкетис. Позже глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о начале подготовки властями ЕС введения тарифов на зерновые продукты из России и Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли связь террористов из «Крокуса» со спецслужбами Украины. Что известно о расследовании?

      В России поступил в продажу уникальный товар

      Правительство России обсудило проект об ужесточении наказания за порчу паспорта

      Перечислены железные поводы для операции на щитовидке

      Россиянин выиграл два миллиона рублей в лотерею и пропал

      Украинским спортсменам запретят пожимать руки россиянам на Олимпийских играх

      Стилист Рогов назвал популярный в 50-х годах предмет гардероба трендом весны

      В российском городе перед сносом дома обнаружили неожиданные находки

      В МИД прокомментировали атаки Украины на ЗАЭС

      Вор в законе Апакела закончил свои дни в российской колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше