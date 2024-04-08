Поставки российского зерна в европейскую страну взлетели

VID: экспорт зерна из России в Латвию вырос на 39,8 процента в январе-марте

По итогам января-марта 2024 года суммарные объемы экспорта российского зерна в Латвию выросли на 39,8 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 158,3 тысячи тонн. Об этом сообщает LSM со ссылкой на статистические данные Службы государственных доходов республики (Valsts ieņēmumu dienests, VID).

Для сравнения, за первые три месяца 2023-го российские аграрии отправили в Латвию 113,2 тысячи тонн зерновых. Таким образом, в годовом выражении показатель взлетел на 45,1 тысячи.

За указанный период объемы поставок российской кукурузы в европейскую страну выросли на 26,5 процента в годовом выражении, ржи — на 70,6 процента. При этом из РФ в Латвию не ввозились пшеница, пшенично-ржаная смесь и ячмень. В целом в январе-марте транзитом через республику перевезли в общей сложности 596,8 тысячи тонн российского зерна (плюс 78,9 процента).

Несмотря на резкое увеличение объемов, доходы российских экспортеров от поставок агрокультур в Латвию в январе-марте 2024-го, напротив, снизились на 6,2 процента и опустились до уровня в 27 миллионов евро, уточнили в ведомстве.

Ранее с предложением полностью запретить ввоз российского зерна на территорию Евросоюза (ЕС) выступил глава Министерства транспорта Латвии Каспарс Бришкенс. Он также призвал ограничить транзит этих видов агропродукции из РФ через республику в европейские страны.

Со схожим предложением выступил и глава парламентского комитета Литвы по делам деревни Викторас Пранцкетис. Позже глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о начале подготовки властями ЕС введения тарифов на зерновые продукты из России и Белоруссии.