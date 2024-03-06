В ЕС призвали запретить ввоз еще одного вида продукции из России

В Литве предложили запретить ввоз российского зерна в страны Евросоюза

Сейм Литвы предложит Еврокомиссии (ЕК) запретить ввоз еще одного вида продукции из России. Речь идет о намерении пресечь экспорт российского зерна в страны Евросоюза (ЕС), заявил глава парламентского Комитета по делам деревни Викторас Пранцкетис. Его слова приводит ТАСС.

Как уточнил Пранцкетис, резолюция о необходимости запрета на ввоз и транзит российского зерна может быть одобрена литовским парламентом в ходе весенней сессии, которая откроется 10 марта 2024 года. «Комитет на своем заседании единодушно высказался о необходимости принятия Сеймом [этой] резолюции», — заявил он.

Свою установку представители парламентского Комитета представят для ознакомления в литовский Сейм. После этого будет принято решение о дальнейшей передаче резолюции в Еврокомиссию, заключил Пранцкетис.

В настоящее время поставки российского зерна не подпадают под действие санкций Евросоюза. Сейчас эта продукция ввозится в Литву как для транзита через Клайпедский порт, так и для внутреннего потребления на территории прибалтийской республики.

С предложением полностью запретить ввоз российского зерна на территорию Евросоюза ранее выступал и глава Министерства транспорта Латвии Каспарс Бришкенс. Его инициатива включала в том числе ограничения на транзит этого вида продукции из России.

Однако к настоящему времени подобная мера не включена ни в один из 13 санкционных пакетов Евросоюза. В начале марта 2024 года представитель ЕК Эрик Мамер, в частности, заявил, что запрет на импорт и транзит зерна из России может поставить под угрозу продовольственную безопасность ЕС.