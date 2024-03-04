В Европе высказались по поводу запрета поставок зерна из России

В ЕК прокомментировали возможность введения санкций против зерна из России

Евросоюз не намерен принимать какие-то меры, которые могут поставить под угрозу продовольственную безопасность. Так представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер прокомментировал возможность введения санкций против импорта российского продовольствия и блокировки поставок зерна из России. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что Евросоюз не вводил никаких санкций или иных ограничений на импорт российского продовольствия. «Мы всегда заявляли, что мы не будем делать ничего, что может негативно сказаться на доступности продовольствия на мировом рынке», — указал Мамер.

В начале января глава Минтранса Латвии Бришкенс призывал запретить импорт и транзит зерна из России. По его мнению, работа латвийских портов и железных дорог слишком сильно зависит от транзита грузов и России.

Российское правительство установило квоту на вывоз зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 миллионов тонн. Это касается экспорта в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а квоты устанавливаются для пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы.