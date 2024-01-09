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17:15, 9 января 2024Экономика

В Европе призвали запретить поставки зерна из России

Глава Минтранса Латвии Бришкенс призвал запретить импорт и транзит зерна из РФ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс в беседе с латвийским радио призвал запретить поставки зерна из России. Слова главы минтранса европейской страны приводит РИА Новости.

«Я был одним из первым министров из стран Балтии, кто твердо высказался о том, что импорт российского зерна надо запретить. Сейчас мы говорим и о запрете транзита», — заявил он.

Бришкенс также напомнил, что, по его мнению, работа латвийских портов и железных дорог слишком сильно зависит от транзита грузов и России. Министр рассказал, что направил письма коллегам из Литвы, Эстонии и Финляндии, чтобы совместно выработать единую позицию по вопросу ограничения поставок.

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Глава Минтранса также подчеркнул, что, по данным Минсельхоза Латвии, эта страна является вторым в Евросоюзе импортером российских сельскохозяйственной и пищевой продукции после Испании.

Правительство России в конце декабря установило квоту на вывоз зерна из страны в период с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 миллионов тонн. Постановление кабмина ограничивает на вывоз за пределы РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы.

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