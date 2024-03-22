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01:32, 22 марта 2024Экономика

ЕК начала подготовку введения тарифов на российское зерно

Фон дер Ляйен: ЕК начала подготовку введения тарифов на зерно из России

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) начала подготовку введения тарифов на зерновые продукты из России и Белоруссии. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

В ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе она уточнила, что речь идет о повышении тарифов. По ее словам, «на это есть несколько хороших причин».

«Это предотвратит дестабилизацию российским зерном европейского рынка. Это остановит Россию от использования прибыли от экспорта в ЕС», — сказала она.

Газета Financial Times сообщала о планах властей ЕС ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну.

Принятие решения запланировано на фоне акций протестующих в странах Евросоюза, требующих вернуть таможенные пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, отмена которых, как заявляют фермеры из Польши, Венгрии и Словакии, снизила их выручку. С призывом запретить поставки зерна из России ранее выступали некоторые европейские политики, в частности министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс.

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      Марина Совина
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