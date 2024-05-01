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16:15, 1 мая 2024Россия

В российском городе коммунальщики замуровали кошек в подвале дома

Во Владивостоке коммунальщики замуровали кошек в подвале дома на улице Жигура

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Во Владивостоке сотрудники управляющей компании «Орион» замуровали нескольких кошек в подвале дома №12 на улице Жигура. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Местные жители рассказали, что коммунальщики заколотили все продухи в подвале фанерой. Животные получают воздух только через решетку, а также через нее жильцы дают им еду. По их словам, кошки находятся в подвале без воды уже четвертые сутки.

Ранее «Орион» поступал похожим образом и в других домах. После этого компания получила предостережение от Государственной жилищной инспекции Приморского края. Сейчас информацию о замурованных кошках проверяет полиция города.

16 апреля стало известно, что коммунальщики Костромы заплатили сотни тысяч рублей за скользкую дорогу возле жилого дома.

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      Варвара Митина
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