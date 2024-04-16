Российские коммунальщики заплатили сотни тысяч рублей за скользкую дорогу

В Костроме коммунальщики заплатили более 300 тысяч рублей за скользкую дорогу

Коммунальщики Костромы заплатили сотни тысяч рублей за скользкую дорогу возле жилого дома. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского городского суда

Инцидент произошел в январе 2023 года, когда местный житель при выходе из дома поскользнулся и упал возле подъезда, получив тяжелые травмы. Из-за того, что в тот момент придомовая территория была покрыта льдом, а дорожки ничем не были посыпаны, пострадавший решил подать в суд на управляющую компанию (УК), чтобы та выплатила ему компенсацию морального вреда и убытков, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

Суд решил, что причиной случившегося стало бездействие УК. В результате он постановил взыскать с организации компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей, возмещение затрат на покупку медицинских изделий, необходимых для реабилитации, в 2,8 тысячи рублей и штраф в размере более 101 тысячи рублей. В общей сложности коммунальщики должны будут заплатить более 300 тысяч рублей, решение суда пока не вступило в силу.

Ранее стало известно, что жительница Челябинска отсудила у управляющей компании сотни тысяч рублей за скользкий двор.