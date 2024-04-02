Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за скользкий двор

Жительница Челябинска отсудила у коммунальщиков 613 тыс. руб. за падение на льду

Жительница Челябинска отсудила у коммунальщиков сотни тысяч рублей за скользкий двор. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП).

Инцидент произошел в феврале 2023 года в Калининском районе города. Пожилая женщина в вечернее время возвращалась домой, поскользнулась и упала на придомовой территории, которая не была очищена от снега и льда, на правое бедро. Она почувствовала острую боль и не смогла подняться самостоятельно. Пенсионерке вызвали скорую помощь, медики диагностировали ей перелом тазобедренного сустава. Местной жительнице провели операцию, после чего она находилась на амбулаторном лечении. Женщине понадобилась длительная реабилитация для восстановления от тяжелой травмы.

Пострадавшая обратилась в суд с иском к управляющей компании и потребовала от организации компенсацию морального вреда и возмещения расходов на лечение. В результате суд вынес решение о взыскании в пользу пострадавшей компенсации материального и морального вреда в размере 613 тысяч рублей.

В связи с тем что управляющая компания не спешила выплачивать деньги, исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в отделение службы судебных приставов по работе с должниками — юридическими лицами. Сотрудники регионального ГУ ФССП взыскали средства со счетов УК, после чего перечислили их пострадавшей женщине.

В марте сообщалось, что в Сургуте коммунальщики заплатили сотни тысяч рублей за хлипкие качели.