Российские коммунальщики заплатили сотни тысяч рублей за хлипкие качели

В Сургуте коммунальщики заплатили 250 тысяч рублей за хлипкие качели

Коммунальщики города Сургута заплатили сотни тысяч рублей за хлипкие качели на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Инцидент произошел летом 2023 года на детской площадке: 12-летний мальчик катался на качелях во дворе своего дома, однако в какой-то момент металлическая конструкция оборвалась, и он упал. В результате ребенок получил травму носа и проходил лечение в больнице.

Специалисты ведомства провели проверку и установили, что в случившемся виновата управляющая компания, которая не выполнила своих обязанностей по содержанию детской площадки и не обеспечила безопасность эксплуатации находящихся на ней объектов. В отношении организации началось исполнительное производство. В ходе рассмотрения дела коммунальщики выплатили матери пострадавшего 250 тысяч рублей в качестве компенсации. Кроме того, проблемные качели снесли.

Ранее в марте стало известно, что в Алтайском крае мужчина отсудил десятки тысяч рублей за скользкий пол в подъезде дома.