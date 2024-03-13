Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:29, 13 марта 2024Среда обитания

Российские коммунальщики заплатили сотни тысяч рублей за хлипкие качели

В Сургуте коммунальщики заплатили 250 тысяч рублей за хлипкие качели

Фото: Andrey Burstein / Shutterstock / Fotodom

Коммунальщики города Сургута заплатили сотни тысяч рублей за хлипкие качели на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Инцидент произошел летом 2023 года на детской площадке: 12-летний мальчик катался на качелях во дворе своего дома, однако в какой-то момент металлическая конструкция оборвалась, и он упал. В результате ребенок получил травму носа и проходил лечение в больнице.

Специалисты ведомства провели проверку и установили, что в случившемся виновата управляющая компания, которая не выполнила своих обязанностей по содержанию детской площадки и не обеспечила безопасность эксплуатации находящихся на ней объектов. В отношении организации началось исполнительное производство. В ходе рассмотрения дела коммунальщики выплатили матери пострадавшего 250 тысяч рублей в качестве компенсации. Кроме того, проблемные качели снесли.

Ранее в марте стало известно, что в Алтайском крае мужчина отсудил десятки тысяч рублей за скользкий пол в подъезде дома.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты детали последнего доклада экипажа Ил-76, упавшего под Иваново. О чем говорили пилоты?

      Россиянам покажут сериал о малоизвестных событиях в СССР

      Лолита назвала вызывающую у нее тошноту песню

      Вероятность подорожания биткоина до 100 тысяч долларов оценили

      Патриарх Кирилл определил преподобного Пимена Угрешского покровителем ФСИН

      В Запорожской области рассказали о превентивных ударах по обороне ВСУ

      В «Спартаке» ответили на вопрос о возвращении задержанного в Дубае легионера

      Доходы России от госкомпаний резко упали

      В России появятся новые монеты

      Бывший муж Пугачевой ответил на вопрос о прощении певицы россиянами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше