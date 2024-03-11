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14:41, 11 марта 2024Среда обитания

Россиянин отсудил десятки тысяч рублей за скользкий пол в подъезде

Житель Алтайского края отсудил 150 тысяч рублей за падение в подъезде дома

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Житель Алтайского края отсудил десятки тысяч рублей за скользкий пол в подъезде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в одном из подъездов многоквартирного дома: мужчина поскользнулся на плитке в коридоре подъезда и упал на бетонную площадку перед входом, в результате получив тупую травму руки.

После случившегося россиянин решил взыскать с управляющей компании, обслуживающей дом, компенсацию морального вреда. В ходе рассмотрения дела было установлено, что УК ненадлежащим образом оказывала услуги по содержанию общего имущества собственников дома, так как напольное покрытие было частично разрушено. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с управляющей организации 150 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

В феврале стало известно, что оренбуржец отсудил 50 тысяч рублей за скользкое крыльцо в магазине.

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      Полина Кислицына
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