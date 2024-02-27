Россиянин отсудил десятки тысяч рублей за скользкое крыльцо

Житель Оренбурга отсудил 50 тысяч рублей за скользкое крыльцо магазина

Житель Оренбурга отсудил десятки тысяч рублей за скользкое крыльцо магазина. Внимание на ситуацию со ссылкой на решение Промышленного районного суда обратило «Оренбург Медиа».

Инцидент произошел 31 декабря 2022 года. В тот день россиянин, выходя из магазина, поскользнулся на обледенелых ступенях и подвернул ногу. В результате мужчина получил закрытый перелом лодыжки, что считается травмой средней тяжести. Позже он решил пойти в суд, где потребовал от магазина 300 тысяч рублей за моральный ущерб, штраф в размере половины указанной суммы, а также компенсацию почтовых расходов в 250 рублей. В свою очередь, ответчик не признал иск и утверждал, что факт травмирования из-за падения на крыльце не был доказан.

Суд удовлетворил иск оренбуржца лишь частично. Он постановил взыскать в пользу пострадавшего 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, а также 250 рублей за судебные расходы. Решение пока не вступило в силу.

Ранее в феврале стало известно, что беременная жительница Чайковского отсудила 90 тысяч рублей за скользкую дорогу.