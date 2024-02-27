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16:33, 27 февраля 2024Среда обитания

Россиянин отсудил десятки тысяч рублей за скользкое крыльцо

Житель Оренбурга отсудил 50 тысяч рублей за скользкое крыльцо магазина

Фото: Rolf Poss / Globallookpress.com

Житель Оренбурга отсудил десятки тысяч рублей за скользкое крыльцо магазина. Внимание на ситуацию со ссылкой на решение Промышленного районного суда обратило «Оренбург Медиа».

Инцидент произошел 31 декабря 2022 года. В тот день россиянин, выходя из магазина, поскользнулся на обледенелых ступенях и подвернул ногу. В результате мужчина получил закрытый перелом лодыжки, что считается травмой средней тяжести. Позже он решил пойти в суд, где потребовал от магазина 300 тысяч рублей за моральный ущерб, штраф в размере половины указанной суммы, а также компенсацию почтовых расходов в 250 рублей. В свою очередь, ответчик не признал иск и утверждал, что факт травмирования из-за падения на крыльце не был доказан.

Суд удовлетворил иск оренбуржца лишь частично. Он постановил взыскать в пользу пострадавшего 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, а также 250 рублей за судебные расходы. Решение пока не вступило в силу.

Ранее в феврале стало известно, что беременная жительница Чайковского отсудила 90 тысяч рублей за скользкую дорогу.

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      Полина Кислицына
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