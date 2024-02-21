Беременная россиянка отсудила десятки тысяч рублей за скользкую дорогу

Жительница Чайковского отсудила 90 тысяч рублей за скользкую дорогу

Беременная жительница Пермского края отсудила десятки тысяч рублей за скользкую дорогу. Об этом со ссылкой на Чайковский городской суд сообщает aif.ru.

Инцидент произошел в городе Чайковский в феврале 2023 года. Россиянка проходила мимо подъезда одного из домов на улице Вокзальной, поскользнулась и упала. Женщина обратилась к медикам, которые диагностировали ей разрыв коленного сустава и повреждение связки. Позже она решила пойти в суд.

Первый иск россиянка направила в адрес управляющей компании, однако суд решил, что ответчиком является администрация Чайковского городского округа, под контролем которой находился проблемный участок. В результате суд решил взыскать с властей города в пользу пострадавшей почти 90 тысяч рублей — 80 тысяч рублей за моральный ущерб и 8,7 тысячи рублей за материальный. Решение пока не вступило в силу.

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве ледяная глыба с крыши рухнула на 17-летнюю девушку.