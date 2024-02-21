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20:04, 21 февраля 2024Среда обитания

Беременная россиянка отсудила десятки тысяч рублей за скользкую дорогу

Жительница Чайковского отсудила 90 тысяч рублей за скользкую дорогу

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва» 

Беременная жительница Пермского края отсудила десятки тысяч рублей за скользкую дорогу. Об этом со ссылкой на Чайковский городской суд сообщает aif.ru.

Инцидент произошел в городе Чайковский в феврале 2023 года. Россиянка проходила мимо подъезда одного из домов на улице Вокзальной, поскользнулась и упала. Женщина обратилась к медикам, которые диагностировали ей разрыв коленного сустава и повреждение связки. Позже она решила пойти в суд.

Первый иск россиянка направила в адрес управляющей компании, однако суд решил, что ответчиком является администрация Чайковского городского округа, под контролем которой находился проблемный участок. В результате суд решил взыскать с властей города в пользу пострадавшей почти 90 тысяч рублей — 80 тысяч рублей за моральный ущерб и 8,7 тысячи рублей за материальный. Решение пока не вступило в силу.

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве ледяная глыба с крыши рухнула на 17-летнюю девушку.

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      Полина Кислицына
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