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14:26, 21 февраля 2024Среда обитания

Глыба льда рухнула на девушку в центре Москвы

В Москве глыба льда упала с крыши на голову 17-летней девушки

Фото: Siera Chadwick / Unsplash

В Москве глыба льда с крыши обрушилась на 17-летнюю девушку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах.

Инцидент произошел на Смоленской набережной в центре столицы. Наледь с дома упала на голову проходящей мимо россиянки. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что пострадавшая получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

По данным источника, после обследования госпитализация девушке не понадобилась. Сейчас спецслужбы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее рухнувшая с крыши глыба льда пробила голову 23-летней москвичке. Наледь упала во дворе дома номер 4/29 по улице Пресненский Вал, девушка получила травму головы. По словам очевидцев, у нее открылось кровотечение. Жильцы дома забрали пострадавшую в квартиру и вызвали медиков.

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      Нина Ташевская
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