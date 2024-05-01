Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над российским регионом

Минобороны: над Белгородской областью уничтожен беспилотник

Министерство обороны России сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

Около 15:30 по московскому времени была отражена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам в российском регионе. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили над регионом беспилотник ВСУ. Глава региона уточнил, что был сбит украинский летательный аппарат самолетного типа в Медвенском район Курской области.