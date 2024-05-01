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16:19, 1 мая 2024Россия

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над российским регионом

Минобороны: над Белгородской областью уничтожен беспилотник

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министерство обороны России сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

Около 15:30 по московскому времени была отражена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам в российском регионе. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили над регионом беспилотник ВСУ. Глава региона уточнил, что был сбит украинский летательный аппарат самолетного типа в Медвенском район Курской области.

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      Мария Винар
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