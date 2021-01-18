Звезде реалити-шоу пришлось худеть после упрека мужа на свадьбе

Звезда австралийского реалити-шоу «Замужем с первого взгляда» (Married At a First Sight) Элизабет Собинофф (Elizabeth Sobinoff) сбросила 10 килограммов после того, как будущий супруг упрекнул ее в избыточном весе в день церемонии. О трансформации героини шоу пишет Daily Star.

По правилам реалити незнакомые люди объединяются в пары и «женятся», то есть проводят неофициальную церемонию бракосочетания, а затем отправляются в медовый месяц (юридически брак не фиксируется из-за австралийских законов). В день «свадьбы» будущий партнер Элизабет — Сэм Болл (Sam Bal) — сказал ей, что «никогда не встречался с девушкой с такой фигурой». Жених также выразил надежду, что Собинофф начнет бегать по утрам.

29-летняя героиня шоу рассказала, что сбросила лишний вес благодаря регулярным тренировкам в тренажерном зале и соблюдению диеты. Дважды в неделю ей пришлось сокращать потребление пищи до 600 калорий в день, а в остальное время питалась, как обычно.

Ранее участница британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Франческа Аллен (Francesca Allen) показала «удивительную трансформацию» фигуры. За короткий срок девушка похудела примерно на 16 килограммов.