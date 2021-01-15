Участница реалити-шоу похудела и показала «удивительную трансформацию»

Участница британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Франческа Аллен (Francesca Allen) за короткий срок похудела примерно на 16 килограммов. Как сообщает Daily Mail, снижение веса зрители оценили как «удивительную трансформацию».

Во время поездки в Дубай 22-летняя британка показала в Instagram свежие снимки без ретуши. По словам Аллен, некоторое время назад она поняла, что ее не устраивает свой внешний вид.

Аллен подчеркнула, что ей приходили письма с обвинениями в применении ретуши, после чего она и решила рассказать о том, что худела. Она заметила, что перед похудением перестала узнавать себя внешне, когда смотрелась в зеркало. По словам британки, тогда она будто видела другого человека.

Участница реалити пояснила, что продолжает работать над собой и поблагодарила всех поклонников за поддержку в соцсетях. «Теперь я чувствую себя в гармонии со своим телом, мыслями, друзьями, своим делами и увлечениями, всем — у меня есть ясность», — заключила Аллен.

Ранее историей своего похудения поделилась другая звезда Love Island Эмбер Джилл (Amber Gill). Она написала, что не ожидала сбросить такое количество лишнего веса за короткий срок.