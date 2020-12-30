Звезда реалити-шоу похудела за короткий срок и удивилась изменениям в фигуре

Звезда британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Эмбер Джилл (Amber Gill) поделилась с подписчиками историей своего похудения. В Instagram она написала, что не ожидала сбросить такое количество лишнего веса за короткий срок.

Женщина выложила несколько снимков «до» и «после», сделанных с разных ракурсов. На них видно, что фигура Джилл заметно изменилась.

«Я так горжусь своей маленькой трансформацией. На самом деле я не намеревалась сбрасывать вес, я просто хотела начать чувствовать себя лучше», — удивилась изменениям в фигуре телезвезда.

Джилл отметила, что не верила во фразу «потерять шесть килограммов за шесть недель», но ее опыт доказал, что такая цель вполне достижима. Тем более что женщине удалось сбросить даже больше лишних килограмм за этот период.

В конце поста Джилл написала, что расскажет о своем способе похудения всем желающим, которые отправят письмо на ее электронную почту.