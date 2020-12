Участница реалити-шоу рассказала об успешном похудении за короткий срок

Участница британского реалити-шоу I'm a Celebrity. Get Me Out of Here! («Я знаменитость. Вытащите меня отсюда!», аналог «Последнего героя») телеканала ITV Холли Арнольд (Hollie Arnold) рассказала, что успешно похудела за время съемок. Как сообщает Daily Mirror, она сбросила вес, так как во время участия в проекте питалась только рисом и фасолью.

По словам 26-летней Арнольд, которая стала первой участницей, покинувшей проект в новом сезоне, за две недели она сбросила около шести килограммов. Девушка призналась, что крайне довольна этим результатом.

«Я на самом деле очень счастлива. В то же время слегка обидно, так как [на проекте] я заодно растеряла и немного мышечной массы», — рассказала участница. Она объяснила, что ей было непривычно есть низкокалорийную пищу, так как вне проекта она серьезно занимается спортом. Арнольд добавила, что жалеет о том, что быстро выбыла из шоу, так как она надеялась пробыть там больше двух недель.

По данным издания, участники реалити-шоу в день потребляют около 800 килокалорий, что меньше минимальной нормы для мужчин и для женщины. Во время предыдущих сезонов этот показатель был на 100 килокалорий меньше, так как съемки велись в странах с теплым климатом. Из-за пандемии передачу решили снимать в Великобритании и выбрали для этого замок в Уэльсе.

Ранее звезда британского реалити-шоу Gogglebox («У телека») Эми Таппер (Amy Tapper) похудела на 19 килограммов и показала результат на своей странице в Instagram. Женщина опубликовала снимок в желтом платье.