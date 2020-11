Ведущая рассказала правду о своих зубах и удивила коллег по передаче

Британская певица, телеведущая Стейси Соломон (Stacey Solomon) рассказала правду о своих зубах в эфире программы Loose Women канала iTV. Как сообщает Daily Mirror, этим она удивила коллег по передаче.

«Выпадение зубов — мой главный страх. Вас, возможно, это шокирует, но мои зубы — ненастоящие», — призналась она. Соломон пояснила, что белоснежные зубы — на самом деле виниры.

Это накладки, замещающие внешний слой зубов, которые стоматологи устанавливают с целью скорректировать нарушения формы и цвета зуба. Ведущая уточнила, что по сути у нее практически не осталось собственных зубов.

«Когда я была беременна, передние почернели и пожелтели, а почти все задние я потеряла», — объяснила она. Соломон отметила, что решила исправить зубы и лишь со временем перестала беспокоиться об этом.

При этом ведущая констатировала, что жалеет о потерянных зубах. «Я люблю настоящие зубы, считаю, что нет ничего лучше зубов, чтобы подчеркнуть характер чьего-либо лица», — заключила она.

Соломон — английская певица и телезвезда. Она стала известна после участия в шестом сезоне шоу X Factor и победы в десятом сезоне реалити-шоу I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! В апреле 2015 года выпустила дебютный альбом. В передаче Loose Women участвует с сентября 2016 года.

Ранее ведущая утреннего британского шоу Good Morning Britain Ранвир Сингх (Ranvir Singh) пришла на эфир в тапочках. Она уточнила, что не смогла надеть другую обувь из-за участия в танцевальном шоу, тренировки к которому довели Сингх до болей в ногах.