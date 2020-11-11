Телеведущая пришла на свое шоу в тапочках

Ведущая утреннего британского шоу Good Morning Britain Ранвир Сингх (Ranvir Singh) пришла на эфир в тапочках. Об этом пишет The Mirror.

На отсутствие туфель указала соведущая программы Лаура Тобин (Laura Tobin), которая отвечает за прогноз погоды. Она спросила у операторов, могут ли те показать ноги Сингх.

«Я в тапочках, мне очень жаль», — сказала журналистка, когда камера показала ее ступни. Она уточнила, что не смогла надеть другую обувь из-за участия в танцевальном шоу Strictly (британский аналог «Танцев со звездами»). После подготовки и выступления ноги ведущей так сильно болели, что она попросила вести свою программу без туфель.

«Ранвир читала вам заголовки новостей сегодня утром в тапочках», — с иронией ответила Тобин. Она также похвалила соведущую за отличное выступление на сцене танцевальной передачи.

В конце октября Ранвир Сингх провела прямой эфир, держа одну ногу в тазу с водой. Женщина объяснила ситуацию тем, что ее нога болела после тяжелых тренировок для участия в танцевальном шоу.