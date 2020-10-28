Ведущая провела прямой эфир с ногой в тазу и объяснилась

Ведущая утренней передачи Good Morning Britain Ранвир Сингх (Ranvir Singh) провела прямой эфир, держа одну ногу в тазу с водой. Как сообщает The Mirror, женщина объяснила ситуацию тем, что ее нога болела после тяжелых тренировок для участия в танцевальном шоу.

Сингх рассказала, что недавно впервые приняла участие в проекте Strictly Come Dancing (британской версии шоу «Танцы со звездами»). Первое выступление высоко оценили члены жюри и зрители, однако тренировки дались ведущей с трудом.

Оператор в этот момент показал, что ступня Сингх находится в тазу с водой. Ее соведущий Адиль Рэй (Adil Ray) посмеялся над этим. Ранвир рассказала, что сотрудники программы решили помочь ей уменьшить боль и налили в емкость воды со льдом. «У меня почти нет свободного времени, а надо выучить совершенно новый танец», — резюмировала ситуацию ведущая.

Ранее ведущие утреннего шоу Good Morning Britain Кейт Гарравей и Ранвир Сингх заплакали, когда смотрели видео, в котором пожилая пара воссоединилась после долгой разлуки.