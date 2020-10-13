Зрительница осудила ведущего за богатство и получила ответ в прямом эфире

Ведущий британского утреннего шоу Good Morning Britain Пирс Морган в прямом эфире ответил зрительнице, которая осудила его за богатство и непонимание проблем, с которыми большинство жителей страны столкнулось из-за коронавируса. Как пишет The Sun, 55-летний шоумен сообщил, что тоже переживает за работу и здоровье близких.

«Тебя не волнует, что люди теряют работу, что люди страдают психологически и сталкиваются с бедностью. Думай об этом каждое утро, когда твой личный водитель повезет тебя из роскошного дома на рабочее место, где тебе платят невероятную зарплату», — прочитал Морган адресованный ему пост пользовательницы Twitter по имени Хелен.

Ведущий не согласился с критикой зрительницы. «Я вообще-то самостоятельно езжу на работу. И меня заботит безработица, у меня есть члены семьи, которые пострадали [от пандемии]», — подчеркнул Морган. Его поддержала и соведущая Сюзанна Рид.

Она подчеркнула, что у каждого из них есть дети, которым нужно учиться, и им знакомы сложности, связанные с получением образования в настоящее время. «Что касается бедности, то мы знаем от Всемирной организации здравоохранения, что худший момент в пандемии — это то, что она делает людей беднее», — уточнил Морган.

Ведущий добавил, что переживает за то, чтобы люди не умирали от «этого ужасного вируса». По мнению Моргана, во время пандемии неуверенность и разобщенность может привести к еще большим проблемам. «Даже ученые не могут прийти к согласию. Я вижу, как мы разъединены. Нужно собраться вместе, а власти дают противоречивые сообщения», — заключил он.

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