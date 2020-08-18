На виллу спавшего популярного телеведущего напали грабители

Популярный телеведущий Пирс Морган (Piers Morgan) и его жена Селия Уолден (Celia Walden) пережили нападение грабителей на арендованную виллу во Франции. Преступники проникли в дом, когда пара спала, сообщает Sky News.

Отмечается, что отпуск Морган и Уолден заканчивался, и они собирались возвращаться в Великобританию. Утром 18 августа женщина проснулась, чтобы проверить вещи, и обнаружила пустую коробку для драгоценностей на диване. Воры унесли украшения, в том числе кольцо, которое телеведущий подарил супруге на пятую годовщину свадьбы.

«Они пробрались и находились очень близко к месту, где мы спали», — рассказала Уолден. По словам представителя полиции, грабители покинули виллу, когда услышали, что жена Моргана отключила будильник.

В июле Морган выложил в Instagram фотографию сына Берти, с которым он провел партию в шахматы на отдыхе во Франции. Пользователи обратили внимание на сходство молодого человека с Томом Крузом и отметили его приятную внешность.