Ведущая прогноза погоды громко рассмеялась и сорвала прямой эфир

Ведущая утреннего прогноза погоды на британском шоу Good Morning Britain Лора Тобин (Laura Tobin) начала громко смеяться, из-за чего сорвала прямой эфир. Как сообщает The Mirror, через некоторое время она с трудом смогла сдержать себя и прекратить хохотать.

Инцидент произошел утром 8 октября. На канале закончилась реклама и продолжился метеорологический прогноз, когда Тобин рассмеялась. Перед этим ведущая спокойно вела передачу.

Женщина сквозь смех и слезы пояснила, что во время перерыва услышала от коллеги забавную шутку, из-за которой и реагирует таким образом. Тобин некоторое время приходила в себя и с трудом читала прогноз погоды на день.

Она также принесла извинения зрителям за свое поведение. «Я прошу прощения, так непрофессионально с моей стороны, извините меня»,— обратилась ведущая. Ситуация вызвала ответный смех у других ведущих шоу и сотрудников студии за кадром.

Сюзанна Рид (Susanna Reid) подшутила над коллегой, отметив, что ничего страшного не произошло, так как «никто и не заметил». Другой ведущий, Бен Шепард (Ben Shephard), спокойно отреагировал на ситуацию.

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