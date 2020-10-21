Телеведущие посмотрели трогательное видео про разлуку пенсионеров и разрыдались

Ведущие британского утреннего шоу Good Morning Britain Кейт Гарравей (Kate Garraway) и Ранвир Сингх (Ranvir Singh) заплакали после того, как посмотрели видео, в котором пожилая пара воссоединилась после долгой разлуки. Об этом пишет The Mirror.

Журналисты рассказали об американских пенсионерах Джозефе и Еве Лорет (Joseph и Eve Loreth), которые находятся в браке более 60 лет. Паре пришлось разлучиться, когда пожилому мужчине понадобилась специальная терапия во время пандемии коронавируса. Джозефа и Еву поместили в разные дома престарелых, поэтому они не могли увидеться около 250 дней.

«Ранвир и я рыдали, когда смотрели это видео. Давайте посмотрим, как Джозеф и Ева воссоединяются», — заявила Гарравей перед тем, как на экране запустилось трогательное видео с влюбленными пенсионерами. На ролике видно, как Джозефа подвозят на кресле-каталке, а его жена взволнованно говорит, что очень по нему скучала. Позже они обнимаются и тоже начинают плакать.