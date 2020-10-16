Зрители увидели в больших ступнях телеведущего скрытый смысл

Британский телеведущий Пирс Морган (Piers Morgan) привлек внимание зрителей большим размером ступни. Об этом сообщает The Mirror. 55-летний мужчина появился на канале ITV Lorraine, чтобы презентовать свою новую книгу Wake Up («Проснись»).

Во время эфира поклонники обратили внимание, что ноги ведущего кажутся огромными, и написали об этом в соцсетях. Позже Морган ответил фанатам, что носит туфли 43 размера. Он пошутил, что не подозревал о важности его ступней.

Сообщение журналиста развеселило пользователей сети. Они увидели в размере его обуви скрытый смысл и начали дразнить Моргана, что размер ноги должен быть пропорционален размеру мужского достоинства телеведущего.

«Вы знаете, что говорят о мужчинах с большими ступнями», — написал один из зрителей, добавив к сообщению ехидный смайлик. «Связан ли размер твоей ноги с чем-то еще?» — спросил другой юзер.

В августе 2020 года Пирс Морган пережил нападение грабителей. Преступники проникли в арендованную виллу телеведущего, пока тот спал. Грабители покинули дом, когда услышали, что жена Моргана отключила будильник.