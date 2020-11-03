Неожиданный ответ участницы телевикторины озадачил ведущего

Участница британской телевикторины Family Fortunes (аналог «Сто к одному») озадачила ведущего Джино Д’Акампо (Gino D’Acampo) и зрителей своим неожиданным ответом на вопрос про собак. Об этом сообщает Metro.

Двух участниц от разных команд, Надин и Жюли, спросили: «Что позволительно собаке, но не сойдет с рук человеку». Девушкам нужно было найти самые популярные ответы на этот вопрос, чтобы заработать как можно больше баллов. Надин сказала «Лизать вещи». После ответа участница выглядела смущенной, однако она угадала второй по популярности ответ, и ход перешел к ее сопернице.

«Красть чей-нибудь кошелек. Собака могла бы положить кошелек в рот», — сказала Жюли. Ее ответ так удивил ведущего, что тот несколько раз озадаченно повторил фразу про кражу кошелька и отвернулся посмотреть на табло. Присутствующие в зале зрители неоднократно посмеялись, услышав неожиданную фразу участницы и увидев реакцию озадаченного телеведущего. Однако такого ответа на табло не оказалось, поэтому ход снова перешел к противоположной команде.

Самые интересные видео — в нашем YouTube подписаться



