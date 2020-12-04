Радиоведущий перестал пить пиво и удивился изменениям в фигуре

Радиоведущий британского Radio 1 Джордан Норт (Jordan Nort) удивился изменениям в фигуре, обнаружив на своем животе кубики пресса. Об этом он рассказал своим коллегам по шоу I’m A Celebrity (аналог «Последнего героя»), в котором мужчина в настоящее время принимает участие, пишет The Mirror.

В рамках программы конкурсантам приходится жить в замке и ограничиваться натуральной пищей. Пару недель Норт ел только рис и фасоль, к тому же он полностью отказался на этот период от алкогольных напитков. В итоге мужчина не мог поверить своим глазам, когда увидел стройное тело в зеркале.

«Я такого раньше не видел. Это потому, что я не пил пиво», — заявил Норт. Коллеги посоветовали ему продолжить работу над усовершенствованием фигуры и после того, как он вернется домой.

Мужчина рассказал, что пытался сбросить лишний вес еще до участия в I’m A Celebrity, пока сидел на самоизоляции. Норт занимался пробежками, однако они не дали такого эффекта, как отказ от фастфуда и пива.

Ранее другая участница Холли Арнольд (Hollie Arnold) рассказала, что успешно похудела за время съемок. Она сбросила вес, так как во время участия в проекте питалась только рисом и фасолью.