Сбросившая 30 килограммов актриса снялась в облегающем наряде и удивила фанатов

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая в общей сложности сбросила более 30 килограммов лишнего веса за последний год, вышла в свет в облегающем фигуру наряде и удивила фанатов. Кадр появился в ее Instagram.

На размещенном в сети снимке 41-летняя знаменитость запечатлена на пляже с распущенными волосами в ярко-розовом облегающем комбинезоне с декольте. Ее образ дополнила коричневая шляпа. «Иди со мной и ты увидишь», — подписала она пост, который набрал 80 тысяч лайков.

Поклонники оценили изменения во внешности актрисы в комментариях. «Прекрасная! Ты меня вдохновила на то, чтобы заняться своим здоровьем. Спасибо тебе за это», «Вау, выглядишь отлично!», «И как тебе удалось сбросить вес?», «Ты ведьма? Это невозможно! Красотка!», «Ребел Уилсон, я горжусь результатом твоего похудения, несмотря на то, что раньше ты мне тоже нравилась. Успехов тебе!» — высказывались они.

Ранее в октябре Ребел Уилсон порадовала фанатов снимком с пляжа. Актрису засняли в ярко-розовом боди с надписью Let’s get physical («Давайте приступим к тренировке»), коротких шортах и полупрозрачной рубашке.