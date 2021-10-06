Похудевшая на 30 килограммов актриса порадовала фанатов снимком с пляжа

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая сбросила 30 килограммов лишнего веса, порадовала поклонников снимком с отдыха. Соответствующие фото комментарии появились на ее странице в Instagram.

41-летняя знаменитость опубликовала кадр с пляжа, на котором она позирует на фоне океана и пальм. Женщину засняли в ярко-розовом боди с надписью Let’s get physical («Давайте приступим к тренировке»), коротких шортах и полупрозрачной рубашке. В руках она держит зеленую сумку, при этом ее образ дополнили солнцезащитные очки и высокий хвост.

Подписчики звезды оценили ее внешний вид в комментариях под постом. «Так держать, девочка! Ты выглядишь фантастически!», «Ты выглядишь прекрасно внутри и снаружи», «Я просто в шоке с твоей эволюции! Лучшая», «Любила ее тогда, люблю ее и сейчас», «Ты точно стала счастливей, шикарная фигура», «Красотка», — высказывались фанаты.

В феврале стал известен секрет похудения Ребел Уилсон. Актриса прибегла к системе очищения организма по методу австрийского врача Франца Ксавьера Майера. Специалист считал, что хорошее пищеварение и правильное функционирование кишечника, достигаемые посредством регулярного голодания, являются ключом к здоровью организма.